Disfraz de enfermera sexy también viene sin insumos

No existe nada más aterrador en esta vida que visitar un hospital venezolano. Es por esto que, para mantener el espíritu de Halloween más vivo que nunca, la empresa “Disfraces Party & Eventos Luz María S.A.” confirmó que todos los disfraces de enfermera sexy este año se mantendrán anclados a la realidad y vendrán sin ningún tipo de insumos médicos.

Conversamos con el gerente de la tienda y creador del primer disfraz de miliciana sexy, Ricardo Moreno, quien nos comentó más acerca de esta escalofriante decisión: “Hermanito, los disfraces de Halloween no pueden ser todos de enfermera sexy, policía sexy o puta sexy. Creo firmemente que, como industria, tenemos la responsabilidad de mantener el espíritu de esta festividad vivo conservando elementos de terror, como la falta de insumos o una pistola para darle un cachazo a quien no colabore para los frescos en la alcabala. ¿Sí me entiendes? Tienen que sentirse reales, peligrosos. De igual manera, también ofreceremos opciones más actualizadas y pop, como el disfraz del Joker, pero conservando el horripilante elemento de que detrás de ese disfraz probablemente esté un incel real”, confirmó Moreno, mientras diseñaba su creación más aterradora de todas: un traje de Nacho.