Seleccionador chileno denuncia que les quitaron la luz y el agua para incomodarlos antes del partido sin saber que así es Maturín

El seleccionador de Chile, Eduardo ‘Toto’ Berizzo, se dirigió a los medios para denunciar las tácticas de intimidación por parte de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) para incomodar a sus seleccionados. El director técnico denunció los constantes apagones eléctricos en el hotel, la falta de agua y el traumático internet de Cantv, desconociendo por completo que eso es un día normal en Maturín.

“Es claro que van a hacer todo lo posible por ganar el encuentro y sumar puntos, pero esto me parece una atrocidad, un crimen de lesa humanidad. Estar a 60º de temperatura mientras te quitan la luz toda la madrugada no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Les voy a confesar algo, para que entiendan las precarias condiciones en las que nos tienen, anoche tuve que bajar el inodoro usando un tobo de agua, ¿qué les parece? ¡UNA LOCURA! Jamás me había sentido tan indigno. Esta situación la voy denunciar a la FIFA”, concluyó Berizzo al descubrir por qué hay tantos venezolanos en Chile.