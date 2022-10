Bolsito tricolor arrasa en la New York Fashion Week

Esta temporada, en la Semana de la Moda de Nueva York, las tendencias fueron entre la sencillez, el desenfreno y el proletariado. Ni las colecciones del diseñador Peter Do o de la reconocida marca Fendi estuvieron a la altura de la cápsula “Chamba Juvenil” que se llevó todas las miradas de los presentes con su singular pieza: el bolsito tricolor.

Suzy Menkes, reconocida periodista de moda se deshizo de halagos a este accesorio bolivariano que ya marca la pauta en la tendencia neoyorquina: “Qué atrevido es ese morral. Le agrega una visión distinta al outfit, le agrega magia, le agrega esa personalidad de migrante, ese que no le importa bailar en Times Square, ese que no le interesa el comentario de cientos de señores enajenados y molestos porque ahora los pobres están migrando a Estados Unidos. Yo no los entiendo la verdad, son del mismo país y se molestan porque uno de sus compatriotas llegó a un lugar para ganarse la vida trabajando como cualquier otro refugiado. El bolsito tricolor es una pieza utilizada por todos, que no se distinga si es un obrero, un trabajador de Wall Street o simplemente un fashion lumpen blogger. Esta tendencia llegó para quedarse y para bailar bachata a las 3 de la mañana en el Metro”, aseguró Menkes momentos antes de recomendar una franela desteñida de un partido político.