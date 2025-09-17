Yerno con PhD, maestría y doctorado es totalmente opacado por pretendiente que llevó Buchanan´s Master a la reunión familiar

Juan Alonso, el yerno académico del caraqueño don Carlos, llegó con su currículum bajo el brazo a una reunión familiar, ostentando su PhD y sus decenas de másteres. Pero ninguno como el Buchanan´s Master del nuevo pretendiente de la hija, que solo necesitó una botella y su carisma para ganarse realmente a la familia y opacar al actual yerno.

«Cásate con mi hija, te lo ruego», gritaba el suegro entre tragos. La escena fue hermosa, porque mientras el yerno con tres títulos intentaba explicar su investigación sobre física cuántica, el nuevo novio promovía la unión familiar repartiendo copas como si fuera una tía soltera en año bueno. «¡Échale más, pana! Que mañana mismo te casas con mi hija y pongo cien cabezas de ganado a tu nombre», gritó la madre, bailando salsa en la sala. El PhD, visiblemente afectado, intentó sumarse al festín, pero fue demasiado tarde. «No es lo mismo ser magíster que el maestro de la rumba. En la universidad no te enseñaron estos pasos», le soltó el suegro antes de dar una triple vuelta de salsa que dejó el suelo de la casa más brillante que nunca. Y para rematar, la mamá le preguntó al nuevo favorito si tenía hambre, mientras le servía una arepa rellena del tamaño de un budare, todo mientras el yerno —que no había ni desayunado— observaba, pasando galletas de soda con agua caliente. «Estoy tan picado que mandé a pedir siete botellas de Buchanan´s Master, a ver si recupero a mi novia. Y si no, al menos voy a tripear toda la noche», sentenció el PhD, antes de que le pegaran dos sillas y lo acostaran a dormir.