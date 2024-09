Peruano espera con ansias por nueva ola migratoria para dejar a su esposa

Dylan Álvarez, un peruano de 35 años residenciado en Lima, sueña con más inflación, singles de Aran One y cortes de servicios en Venezuela para que llegue una nueva ola migratoria a su ciudad y por fin una venezolana lo robe de las garras de su esposa.

Mientras practicaba sus pasos de joropo para impresionar a las futuras migrantes, Álvarez comentaba a nuestro pasante subpagado que está en Perú buscando un mejor futuro: “Asu mare, ya estoy cansado de mi mujer, amigo. Quiero una venezolana, preferiblemente gocha o maracucha, que me seduzca con sus caderotas y me revise el celular cuando se ponga celosa. Me disculpan la atorrancia, pero quiero que Maduro haga que el bolívar se desplome otra vez, pe, a ver si se nos llenan las calles de Lima de más Katiuskas, que esas se ve que te dan unos revolcones que te dejan como Wendy Sulca, pidiendo más tetita. Por ahora avanzo en mi plan para conquistar una venezolana haciendo mi propio queso blanco, todas las mañanas voy a mi laboratorio clandestino de queso sin pasteurizar para sacar unos buenos quesos llaneros, telita y de mano, no hay forma de no enamorar a una venezolana con unos 250 gramos de esta delicia en mi bolsillo todo el tiempo, causa”, concluyó Álvarez antes de que su esposa lo increpara por tener media mandoca en su maletín del trabajo.