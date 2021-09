"¿Cómo es eso de que hay más de 10 números?" pregunta sorprendido el nuevo vicerrector de la USB

El día de ayer, el Consejo Nacional de Universidades (CNU) designó nuevas autoridades rectorales de la Universidad Simón Bolívar, irrespetando la autonomía de esa casa de estudios. Uno de los nombrados fue Víctor Theoktisto, designado como vicerrector de la universidad, quien este viernes al ocupar su nuevo puesto se sorprendió al descubrir que hay números más allá del 10.

“En toda mi vida de carrera como profesor, que fue como un fin de semana, jamás me topé con números después del 9. Hoy casi me infarto cuando me enteré que hay más de 10, y cuando un estudiante me dijo que los números son infinitos, tuve que pedir un aumento, porque esto ya es un abuso”, aseguró el flamante vicerrector recién designado: “Yo sé es de Bitcoins, de eso sí pregúntenme. y de como lavar dinero con eso. Olviden lo último, fue un chiste, pero veo que nadie lo agarró. ¿Ven? Solo sirvo para Bitcoin, de todas formas me encuentro feliz por ser el nuevo vicerrector, agradecido con el CNU porque de no ser por ellos no estaría aquí, porque claramente ustedes no valoran el talento y no votaron por mí, no importa, ya verán que soy mucho más de lo que piensa mi mamá”, finalizó Theoktisto, mientras sufría un colapso al enterarse lo que es un acento.