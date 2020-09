DGCIM se le mete en los sueños a Freddy Krueger

En una movida que impactó tanto a la comunidad de espantos, monstruos y afines como al Gremio de Fantasmas de Películas Noventeras, un oficial de la Dirección General de ContraInteligencia Militar (DGCIM) se metió en los sueños de Freddy Krueger con el único propósito de torturar su existencia.

El comisario Felipe Gómez Gómez Gómez, oficial adscrito a la DGCIM de Boleíta, contó lo que pasó luego de que se infiltró en las más atormentadas pesadillas de Freddy Krueger: “Bueno, mira, el fulano este Freddy ya tiene antecedentes de andar picando a la gente en los sueños, es algo que ha hecho frecuentemente. El otro día el loco ese se metió en la mente de uno de los compañeros y ahí sí que no, me le llegué con mi comisión, pa’ que sea serio y se organice, ¿qué vaina es esa de estar asustándonos a nosotros? ¿A NOSOTROS? ¡Ja! ¡Muy difícil, dice la Gaceta! Primero lo agarré y le di la voz de quieto en su propio sueño, y le grité que colaborara porque se me estaba poniendo popi. El sujeto se me alebrestó y tuve que ponerme bruto, además desafiando, entre varios lo agarramos y lo encarcelamos en su propia pesadilla y bueno, tu sabes lo que pasa cuando vas preso en Venezuela, a ese no le va a quedar ganas de molestar más al DGCIM, SEBIN o cualquier cuerpo de seguridad venezolano papá, nosotros somos más arrechos que cualquiera”, finalizó Gómez Gómez Gómez mientras salía debajo de la cama de Sully de Monster Inc para pegarle un susto.

Por su parte, Krueger, llamado en los bajos mundos como el acuchillador de Springwood, aseguró que la visita del DGCIM fue la peor experiencia que ha tenido en su vida: “Nunca antes había sentido algo como esto, estaba paralizado. Los tipos me decían que me iban a desnudar, que me iban a joder horrible, que me iban a hacer lo que le hicieron a un tal Señor Oscuro y me iban a dejar hecho cenizas en una cuneta de la vía Guarenas Guatire, me pegaban, me daban lepes con la mano abierta, me echaban Vic Vaporub en las quemadas. Más nunca me vuelvo a meter con uno de ellos. Más nunca. ¡Lo juro por este puño de cruces!” afirmó Krueger, mientras se cortaba la cara al hacer esta señal.