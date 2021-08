Director del SAIME hace fogata con pasaportes para sobrevivir el duro invierno caraqueño

En la tarde de este martes, Gustavo Vizcaíno, director del SAIME —y receptor #1 de mentadas de madre en los últimos meses— encontró una nueva manera de destruir las esperanzas de miles de venezolanos que deseaban emigrar y, a su vez, proteger a los suyos de las inclemencias del rudo invierno caraqueño: hacer una fogata con los pasaportes que reposan en la sede principal del SAIME.

Vizcaíno, quien se recupera de una artritis por la fuerza con la que cruzó los dedos al prometer que los pasaportes iban a entregarse de forma eficaz este año, dio algunas palabras sobre la fogata que hizo con lo que llamó productos no renovables —sí, tu pasaporte—: “Hermanos y hermanas, el día de hoy amaneció como pachecosito, ¿no? ¿Ustedes no lo sintieron? Bueno, estaba como con un frío bestial, me imagino que por esto del calentamiento global —producto de la oposición derechista, guaidocista y barbieabreucista— y por eso hice una fogatica en la sede principal del SAIME. Les aseguramos que lo que inició esta catástrofe no fue ningún gestor que usó mucho su teléfono BLU, fui yo que andaba con puro pacheco. Aquí en la gran Caracas está lloviendo mucho, y yo no soporto el frío, yo vengo de Sabaneta, Maracaibo, se podrán imaginar, así que tomé esos delicados pasaportes recién hechos y los quemé para que me dieran un calorcito con olor a esperanzas rotas de miles de venezolanos que deseaban emigrar este año”, finalizó Vizcaíno, mientras podía escuchar a lo lejos las lágrimas de un joven de Guacara que pensaba irse a Chile este año.