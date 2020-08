Maduro radicaliza la cuarentena sellando la puerta de tu casa

Este domingo el mandatario Nicolás Maduro anunció que debido al repunte en el número de casos de coronavirus en toda Venezuela se implementará un nuevo tipo de radicalización de cuarentena, que consistirá en sellar la puerta de todas las casas del país con cemento para que evitar que la gente “salga pa’ fuera”, según sus propias palabras. El anuncio fue hecho vía Twitter —por flojera a arreglarse, según informes extraoficiales—.

Maduro explicó en un hilo de tweets la nueva medida —la vigésimo quinta, según nuestras cuentas— con la que espera frenar los contagios de Covid-19: “Así es, compatriotas. Este virus es más potente que el mismísimo amor de Chávez, imagínate. Le hicimos un llamado a este enemigo mortal para que se fuera del país. Lo declaramos persona non gratinada, y le dijimos ‘¡Fuera! ¡Echa pa’allá!’, pero no nos hizo caso. Entonces me puse a ver como los compañeros de la cúpula han estado saliendo pa’ allá y pa’ acá y se han enfermado todos y me puse a pensar, si la mejor manera de prevenir la contagiación (sic) es quedarse en casa, entonces que nadie salga. Si usted no se queda en casa, yo mismo haré que se quede. Mira, Cilia me contó como funciona el cemento, y basta con que yo vea a un muchachito saliendo por ahí, no importa que tenga tapabocas, y ¡zas! le sello la casa. Le sello toda la casa. Las puertas, ventanas, todo. Aproveche que si hay algún huequito en la casa por las lluvias o qué sé yo, también se la sello. Nadie entra, nadie sale. Eso es mentira que uno debería ejercitarse o socializar. Con hablar con tu mente, tu espíritu es suficiente. No quiero ver a más nadie en la calle. No quiero que me agarre cola o alcabala”, escribió Maduro antes de que su cuenta fuera reportada por fake news cuando tuiteó que el té de malojillo le curó su uña encajada.