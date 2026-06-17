Paw3r lanza colección especial para pasteleros del Wundial

Venezuela se prepara para disfrutar el WUNDIAL de fútbol de la única forma que conoce: vistiendo la camisa del equipo que vaya ganando. Para facilitar este proceso de migración deportiva express, Paw3r lanzó una nueva línea de franelas inspiradas en las selecciones que los venezolanos apoyarán según el marcador, el jugador más lindo o el familiar europeo que recuerden ese día.

Intentamos entrevistar a UGO, su gorila, quien ofreció una declaración extensa y contundente: “Uh uh uh”. Aunque su análisis táctico fue superior al de varios narradores deportivos, decidimos consultar también a Carolina Marcano, cliente de la marca y pastelera profesional.

“Me encanta esta colección. Ya me compré las siete franelas: la de Venezuela para los días en los que quiero sufrir por costumbre, la de Brasil para cuando toque bailar con Neymar, la de España por Joaqui, la de Alemania por algún catire alto que seguramente existe, la de Argentina porque ya he escuchado a par de extranjeros con acento, uno nunca sabe, la de Francia por mi tatarabuela que una vez se comió un croissant, y la de Portugal por un ex que conocí en el CP”, explicó Carolina, mientras buscaba en Google por qué VAR nunca sale en la foto del equipo.

Al cierre de esta edición, Carolina confirmó que no sabe de fútbol, pero sí sabe que la camisa le va a quedar brutal.