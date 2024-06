INTT garantiza la seguridad vial repartiendo armaduras a los peatones

Para disminuir la alarmante cantidad de accidentes de tránsito a lo largo, ancho y profundo del territorio nacional, el Instituto Nacional de Toyotas y Totonas (INTT) inició una campaña para la protección del ciudadano de a pie, zapato y chola, proporcionando armaduras medievales a los peatones para aumentar en +16 la defensa contra choques, fuego y daño mágico a los transeúntes.

Anthony Valencia, beneficiario del plan “Equipa Tu Peatón”, declaró a nuestro pasante subpagado a cambio de que le sirviera de escudero en los rayados de zebra, mazmorras y castillos embrujados: “Hermano mío, hago de vuestro conocimiento que he sido nombrado por el INTT como Lord de los Semáforos de Chacao y protector de la corona de Fospuca, por lo que he jurado no retirar mi armadura y blandir mi espada ante cualquier borracho o irresponsable que ose atentar contra mi integridad física o la de cualquier vasallo del municipio. Esta armadura me da los puntos de defensa necesarios para resistir casi cualquier impacto, a excepción de los de mataburros de obsidiana nivel 12 que están muy de moda entre los ToyoCondes, quienes son conocidos por cabalgar sus monturas a velocidades prohibidas por la corona, sin embargo, esos herejes suelen tener contactos en la nobleza y siempre logran salirse con la suya”, concluyó Lord Valencia antes de batirse en duelo por el último puesto de la camionetica que va para Guarenas.