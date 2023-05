PNB ascendió a diputado luego de inventar 53 leyes nuevas en un día

El comisario Jaime Figuera, un efectivo de la Policía Nacional Bolivariana de Naguanagua, Valencia, se superó y fue el orgullo de todo su comando luego de obtener un ascenso a diputado de la Asamblea Nacional por inventar el solito más de media centena de leyes en menos de 24 horas, entre las cuales destaca el porte obligatorio de las facturas de los destornilladores dentro del territorio nacional tal como lo indica el artículo 69, parágrafo ‘qué rico’ de la Ley Orgánica de Invenciones para el Debido Matraqueo.

Figuera entre lágrimas de alegría porque por fin iba a poder robar más, habló de su ascenso con nuestro pasante subpagado a cambio de sus zapatos: “Ciudadanos, yo estoy es conmovido como tal per sé porque por fin se me dio. Tantos años inventando leyes, que si la ley de que solo son legales los vehículos de tipo blanco o la vez que me gané 20 lucas porque un sifrinito creyó que era ilegal cargar dólares son de mis mejores invenciones. Ahorita estoy inventando de a 12 leyes por persona matraqueada, el otro día conseguí unos chamos a los que se les vencieron los papeles OCB y tuvieron que bueno, solventar el problema con un monto respectivo, también he visto personas circular sin el debido contacto de un militar amigo de la familia o padrino, esos también han tenido que pararse a la derecha y bajarse de la mula. El día de ayer desde tempranito a las 12 del mediodía monté mi alcabala y eso fue parar gente a la derecha y facturar, pura inventadera loca que llegó a los oídos de la Asamblea, que de una me mandaron a llamar para darme el cargo de diputado por el Partido Robando Rico, el PRR, de una me asignaron mi 4Runner y mi dieta basada exclusivamente en pollo en brasa, tequeños y whisky 85 años”, afirmó el funcionario con los ojos llenos de lágrimas mientras le quitaba $10 a nuestro pasante subpagado por violar “la Ley Orgánica de Tener Cara de Pajúo”.