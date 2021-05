Capriles rifa juego de ollas para cuando le roben las elecciones

Henrique Capriles Radonski, político opositor famoso por sus gorras, rosarios y mítines por Internet que ven 3 personas, anunció una gran rifa de un juego de ollas para que el ganador pueda cacerolear cuando el chavismo le robe las elecciones de noviembre.

Capriles, quien aseguró que tiene listo desde hace 3 meses un nuevo playlist de salsa electoral, habló con nuestro pasante subpagado para convencerlo de que tenía que comprar números de su nueva rifa: “Mira hermano, te lo digo así, de frente: el gobierno lo que quiere es que uno se divida, que uno no participe en las elecciones para luego cantar fraude o por lo menos para decir que estamos en democracia. Yo voy a rifar este juego de ollas que está nuevecito, para que la gente le dé duro ahí, le pegue a su olla y descargue su arrechera en contra de un objeto inanimado, un implemento que te me viene siendo el resultado de miles de años de evolución metalúrgica, un objeto que ni tiene la culpa de que Maduro sea un dictador. En fin, cómprenme los numeritos, con eso voy a hacer campaña con Stalin o Henri Falcón, el que me conteste el teléfono primero” afirmó Capriles en conversación exclusiva con nuestro pasante subpagado, en lo que se convirtió en la alocución con más audiencia que ha tenido en los últimos 4 años.