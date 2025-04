Jesucristo se arrepiente del libre albedrío tras ver entierro malandro

El hijo de Dios, cordero del mundo o simplemente “el melenúo”, mejor conocido como Jesucristo, admitió estar completamente arrepentido del libre albedrío tras presenciar a un grupo de motorizados en la ciudad de Caracas llevaban a cabo un entierro malandro, el cual técnicamente no es ningún pecado.

Así se lo confesó en un sueño el Mesías a la señora Gloria Jimenez, quien se lo reveló a nuestro pasante subpagado en la cola del banco: “Escuchame muy bien lo que te voy a decir, ¡Dios está arrecho! Él mismo me lo contó esta madrugada en un sueño, ya se cansó de todo ese malandreo y toda es nichería. Esos entierros malandros fueron la gota que rebasó el vaso de agua bendita. Jesucristo va a bajar desde el cielo y va a mandar a toda esa gente para el infierno, ¡pero párame bolas, muchachito! También me confesó que va a acabar con el chavismo. Tú vas a ver. Yo no ando diciendo loqueras ni nada, ¡él mismo me lo dijo! Que iba a venir y se iba a llevar al narcodictador arrastrado por ese bigote y finalmente liberar este país de todos esos desgraciados que nos tienen así como estamos, ¡ya tú vas a ver!” aseveró la sexagenaria, mientras le quitaba el –poco– dinero que tenía nuestro pasante subpagado para dejarlo en paz.