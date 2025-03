Autoridades detienen a venezolano llamado Kyle que vive en New York y nunca ha ido a Aragua por ser cabecilla del Tren de Aragua

Un grupo de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Criminales Ferroviarios de Estados Unidos (ICE) capturó esta mañana al joven de padres venezolanos Kyle Johnson Rodríguez, residente legal de Nueva York que nunca ha pisado Aragua ni sabe hablar español, tras identificarlo como presunto cabecilla del Tren de Aragua, pues, su Green Card dice “Venezuela” en el lugar de nacimiento.

El agente especial y poseedor de varias capuchas blancas, Sean Watkins, ofreció detalles acerca de la captura: “Al final del día sólo estamos cumpliendo con nuestra labor de proteger este hermoso y bendecido país caucásico de todos estos criminales melaninosos. Siendo honesto, ni siquiera sospeché que pudiera estar frente a un cabecilla del Tren de Aragua porque lo vi blanco, bien vestido y me habló en perfecto inglés, ¡hasta tenía papeles! Pero tengo décadas en este trabajo y a mi nadie me engaña, apenas vi que la Green Card decía que nació en Venezuela supe que este criminal se había criado en nuestro territorio, bajo nuestras narices, portándose como un ciudadano ejemplar, simplemente esperando el momento perfecto para delinquir. Ahí fue cuando lo arresté, pedí refuerzos porque me atacó directamente a los nudillos con su cara, y logramos montarlo en un avión hasta El Salvador antes de que un juez pidiera ‘un juicio’ y ‘un debido proceso’ como si las leyes importaran en pleno 2025”, concluyó Watkins, quien recibirá una medalla de honor y un corazón púrpura tras arriesgar su vida arrestando a este venezolano sin ninguna prueba.