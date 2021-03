Tienda de Instagram solo revela sus precios al elegido

Esta tarde la tienda de Instagram GuacamayaChicBoutiqueStore_01 respondió a uno solo de los 211.560 comentarios que habían en su última publicación, en los cuales los usuarios preguntaban el precio del producto publicado. ¿La razón? De acuerdo a una de sus socias, su política de empresa les deja revelar el precio solo al “elegido”, un afortunado usuario que escogen al azar y al cual mantienen en el más estricto anonimato.

Soraida Jiménez, una de las socias, fundadoras y community manager de la página, nos contó más sobre la mística revelación que está detrás de esta extraña política: “Claro y raspado: creemos que no todo el mundo es digno de recibir el precio de nuestras prendas. Seamos honestos, hay mucha gente que no tiene intenciones de comprar en lo absoluto y son los primeros que te comentan ‘¿precio?’ así, sin un like, sin un follow, sin un ‘hola’, sin un ‘wow, me encanta, qué bello todo’. Una falta de respeto, a mi parecer. Por eso nos damos un plazo de 24 horas y esperamos un comentario de “el elegido”, la única persona que obtendrá un precio. Los demás comentarios los ignoramos o respondemos con un simple ‘respondido al DM’, cosa que es mentira, lo escribimos solo para que el algoritmo ese no nos joda. Cuando el elegido nos responda, nosotras lo sabremos, y le responderemos únicamente por mensaje directo. Así solo esa persona, noble y pura de corazón, digna de saber nuestros secretos, podrá saber lo que cuesta nuestro producto”, dijo Jiménez, quien no ha concretado una venta en 5 meses. Por razones obvias.