Sundde obliga a Beco a quitarle 3 ceros a sus ganancias

La Superintendencia Nacional para la Destrucción de Sueños de Venezuela (Sundee) realizó esta tarde un operativo en la sede de Beco para obligar a la tienda de departamentos a quitarle 3 dígitos a sus ganancias del 2021, como represalia ante la medida de “vuelto no autorizado” que la cadena comenzó a ofrecerle al público hace apenas una semana.

Joaquín Visconti, inspector solitario de la Sundee, nos habló un poco sobre el operativo punitivo, con el que obligan a Beco a desistir de la medida que implementó recientemente para poder ofrecer vuelto a sus clientes: “De conformidad con el cumplimiento de la Ley Orgánica Suprema número 169, los abajo firmantes susodichos funcionarios de la Sundee podemos tener acceso y desacceso discrecional de cualquier comercio, local y/o/u establecimiento establecido en el territorio nacional dentro de nuestras fronteras que a nosotros nos despierte una legítima sospecha para así como tal de esta manera ponerle lo que viene siendo un para’o al capitalismo salvaje del libre mercadismo. ¿Sí? Ok, El comercio denominado Beco se creía muy inteligente, muy innovador, muy ingenioso a la hora de adoptar su medida de dólar-vale-vuelto de papel. Nosotros consideramos que esta medida viene en prejuicio, perjurio y perjuicio de los consumidores y consumidoras. ¡No, señor! Hay acciones para cada consecuencia, como dicen las santas escrituras. Ellos querían ser pilas así que les tocará bajarse de la mula. ¿Esos últimos 3 dígitos de su balance general al mes de marzo? ¡Pua! ¡Expropiado! Bueno, realmente no, solo que soñaba con gritar eso algún día. El punto es que se jodieron, ahora los tendremos ahí pelando bola hasta que nos dé la gana. Pa’ que aprendan”, comentó Visconti, quien aprovechó su visita para llevarse un trapito de cocina en su salida.