Javier Milei recomienda invertir en YaCasiVenezuela

Javier Milei, primer mandatario argentino y reconocido mortífago, difundió este lunes un post en X, donde daba su aval y recomendaba invertir en la iniciativa “YaCasiVenezuela”, de la cual detalló que no es ninguna oferta engañosa, ni mucho menos una estafa de Erik Prince. En un esfuerzo por apoyar el emprendimiento, el Presidente sureño, pidió además apoyar los telares de la abundancia y cualquier clase de esquema Ponzi.



Milei, poseedor de NFTs de Axie Infinity, Petros y una parcela en el Metaverso, explicó su razonamiento detrás de este consejo económico: “¡Basta ya que los zurdos hijos de puta, esos izquierdistas caviares, sigan hundiendo a Venezuela en la miseria del socialismo castrochavista! Hay que ponerlos a agarrar la pala, no como nosotros, los verdaderos libertarios, que nos gusta hacer dinero desde la comodidad de nuestras casas, con solo la inversión de millones. Les digo a los inversionistas que tienen los huevos bien puestos, que inviertan en el proyecto de Erik Prince. ¿Qué va a hacer el en Venezuela? ¡No sé! Pero miren que bonita le quedó la página web. Y les digo que Prince no solo es un tipo con pasaporte americano, también es de derecha, escribió Purple Rain… ¿O era el otro Prince? ¡Da igual! Lo importante es que este Prince entiende que el futuro son los Bitcoins. Si un tipo te acepta pagos en satoshis, bolívares o directamente te hace un san es porque no le tiene miedo a la libertad”, aseguró el mandatario argentino, mientras redactaba un post recomendando invertir en una camioneta Hilux de Charallave vendida por $ 2000 en Facebook Marketplace.