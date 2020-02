Miliciano ataca hotel con misiles por servir desayuno americano

Un desafortunado evento ocurrió hoy cuando Heberto Ochoa, soldado raso perteneciente a la Tercera Compañía de Supervisión de Colas de Pensionados de la Milicia Bolivariana, atacó con un RPG al buffet de un reconocido hotel de la ciudad de Caracas tan solo porque en el lugar servían desayuno americano. El violento hecho se desarrolló ante los gritos de “¡imperialista!” del miliciano y la mirada desconcertada de los turistas.

Ochoa (73) confesó las razones del ataque al restaurante del lujoso hotel: “Estaba vigilando con mi general que todo estuviese bien con su desayuno en el Hilton. Él come allí todas las mañanas porque la comida del hotel tiene más nutrientes para luchar contra el imperialismo. También porque allí vive su moza, pero eso es otra historia. Cuando de repente se activó mi sentido táctico de miliciano entrenado en espionaje: en el menú decía que servían desayuno americano ¡Los malditos invasores gringos querían envenenar a mi superior! No podía dejar que eso ocurriera, así que hice lo que cualquier miliciano en situación de peligro debía hacer: me froté una buena porción de Vic Vaporub en el pecho, respire hondo, pero no tan fuerte que me desmayo, me metí la franela dentro de los interiores y recordé todas las lecciones que me dio mi general en materia de misiles. Con todas mis fuerzas empuñé mi bazooka, grité en perfecto inglés: ‘trum, jans of Venzenuel’ (sic) y disparé a mi objetivo que era un plato de huevos fritos con tocineta imperialista. No le pude dar porque realmente se me salió el misil por el otro lado, pero estoy seguro que ese buffet de hotel tuvo su lección”, sentenció el miliciano quien luego fue atendido por sufrir de lumbago por haber cargado un arma tan pesada.