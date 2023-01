FMI aprueba rescate financiero a chamo que hizo mercado en Chacao

Esta tarde el Fondo Monetario Internacional (FMI) tomó una decisión sin precedentes, rescatando con 15 millones de dólares al joven caraqueño Emilio Vargas, que cayó en déficit tras comprar 2 panes canilla y un litro de leche en una panadería del municipio Chacao, las cuales pagó a 32 cuotas en un plazo de 3 años con un 15% de interés.

Emilio quedó con su cuenta en cero y sus deudas saldadas luego de usar el dinero para pagar las últimas 2 cuotas, sin embargo, el joven advirtió a la población sobre los riesgos de hacer mercado en la capital: “No se metan en esto, yo tenía hambre y por bobo me dejé llevar a lo que fueron unos días muy oscuros. Ya sé que para la próxima me sale mejor sembrar mi propio trigo, hacer la harina y cocinar mi propio pan para que me rinda mi sueldo de 600 bolívares y el bono en galleta de soda. Y a los que ya tienen decidido mudarse a Caracas disque porque aquí está la plata les tengo un consejito: ¡NO!”, culminó Vargas antes de vender la casa de sus padres para pagar la factura del internet de la misma.