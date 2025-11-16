Domingüire No. 346: Guillermo del Toro

Guillermo del Toro es el rostro que engalana la portada de la Domingüire de esta semana, por su increíble labor dirigiendo Frankenstein, la película del monstruo que fue armado con órganos dañados como tu corazón, que para eso fue que quedó después de lo que te hizo tu ex (los chismes vuelan). También esta semana disfrutarás no de uno, sino de dos quiz: el primero para medir tu nivel de inglés (Eingleish) y el segundo para saber qué nivel de desgraciado eres dependiendo de cuánto te tardas para responder los mensajes.

No te pierdas la Domingüire de Guillermo del Toro y búscala ya en tu centro de reciclaje más cercano.