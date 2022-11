Qatar mete preso a Aran One por intentar cantar en la ceremonia del Mundial

El cantante de “música” urbana y exestrella juvenil, Aran One, fue detenido este miércoles a las afueras del Estadio Al Bayt por las fuerzas de seguridad qataríes. El motivo de la detención de “El Galán” a altas horas de la madrugada habría sido para impedir su presentación en la ceremonia de apertura del partido Qatar – Ecuador.

Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, habló sobre este peligroso asunto de seguridad nacional que casi obliga a escuchar “Pecar Contigo” a millones de qataríes y el mundo: “Todas las noticias apuntan a lo mismo, dicen que estamos haciendo un Mundial en un país sin derechos humanos, sin embargo, que Aran One cante es básicamente un pecado mortal en nuestra hermosa nación, eso jamás lo consentiremos. Si ese señor quiere venir a nuestra nación a dañar los oídos de nuestros patriotas, debería ir preso, que se vaya a cantar en festivales de Drag Queen o en días de las madres. Aquí podemos ser lo que sea, violadores de Derechos Humanos, antihomosexuales, esclavistas o fanáticos del Miramar, pero oyentes de Aran One, ¡jamás!”, exclamó el jeque catarí al momento de pedir la extradición de One.