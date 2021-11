Tatuador hace su decimoctava ola minimalista del día

Para nadie es un secreto que los tatuajes no siempre tienen que tener un significado; pero para Jean Fernández sí, porque es tatuador y bueno, básicamente vive de hacer tatuajes. Este martes, sin embargo, Fernández tuvo que recurrir a toda la labia que pudo para darle significación a 18 tatuajes idénticos que hizo, luego que llegaran a su estudio 18 personas a tatuarse una ola minimalista o, como él le dice, “el nuevo infinito”.

Una de las tatuadas fue María Parra, una chama que en su bio de Instagram asegura ser “del Caribe” —como lo atestiguan todas sus fotos en Tucacas—. Parra conversó con nuestro pasante subpagado —otro de los 18 tatuados— su impresión sobre su original tatuaje: “Chamo, para mí las olas tienen algo mágico, ¿sabes? Menos cuando vienen todas agresivas y te arrancan el traje de baño y quedas con la teta en el aire, ahí sí no tripeo tanto. Pero en general para mí la ola es eso, es un recuerdo de lo precioso que es el mar. Como decía Jean, esta ola que me tatuó es el ir y el venir, el eterno fluir, representa el cambio, porque el mar es eso, cambio, ¿sabes? Nunca es igual. Por eso vine hasta acá, para hacerme este tatuaje del que no me voy a arrepentir nunca y tiene un significado único para mí; viva Tucacas, viva Ocumare y viva todo lo que tenga agua, o sea mi casa no”, finalizó Parra mientras convencía a nuestro pasante a tatuarse una ola porque él nació en La Guaira.

El tatuador, Jean Fernández también quiso dar su opinión sobre esta ola de tatuajes —¿entendiste? Ola por olas, bueno ya me voy—, alguna de sus palabras fueron: “Mira te digo algo, a mí no me interesa si la gente se quiere tatuar un +58 o la bandera de Sicilia porque tienen un bisabuelo italiano, yo lo que quiero es hacer mi platica y que mis clientes queden satisfechos con mi trabajo, más nada. Hoy me tocó tatuar a un gentío y me sorprendí porque era la misma olita esa, a mí no me pesa porque la termino rápido, lo fastidioso fue escuchar 18 versiones distintas de por qué se estaban tatuando eso. Basta, a la gente no le interesa el significado de tu tatuaje”, finalizó Fernández mientras hacía la decimonovena ola minimalista a nuestro pasante.