Un hito histórico acaba de revolucionar el mundo de la medicina esta mañana en el Centro de Atención, Manicure y Diagnóstico “Nuestra Virgen de Coromoto”. La Médico Manicurista Integral Comunitaria, Andrea Andreina Andrade, logró completar exitosamente un trasplante total de sistema de uñas acrílicas, por primera vez en la historia de la humanidad.

La Dra. Andrade, quien se graduó Summa cum laude de la prestigiosa Universidad Nacional Experimental Poliamorosa de las Fuerzas Armadas (UNEFA) al ser la única de su promoción que sabía leer y escribir, ofreció más detalles sobre su impresionante logro: “Ay, mi rey, es que eso es como yo digo siempre, la que puede puede y la que no critica. ¿Tú sabes lo difícil que es montar un sistema de acrílicas con acabado nacarado? Obvio tenía que inventarme una forma de aprovechar esos diseños al menos dos veces, y no sólo lo logré, sino que sin usar ni una gota de acetona, mi amor, ¿qué tal? Bueno, príncipe, ahora imagínate todas las horas de tiempo que este procedimiento le va a salvar a todas las especialistas de la salud uñíl del mundo, una estatua me van a tener que montar a mi”, aseguró Andrade, mientras su paciente fallecía de tuberculosis con las uñas más icónicas de todo el país.