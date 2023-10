Jada Pinkett, la actriz reconocida mundialmente por ser la esposa de Will Smith, reveló que ella nunca fue compañera marital del interprete del Príncipe de Bel Air, y que Smith no sería mas que un “peor es nada” mientras buscaba a algún amante afroamericano que al menos supiera rapear.

Mientras le explicaba a Will a su nuevo papel de persona que se cayó en la ducha, Jada hablaba con el pasante del pasante de nuestro pasante subpagado sobre su relación: “Yo sé que el bicho ese me propuso matrimonio y vaina, pero pa’ la joda, pues. Yo la verdad nunca me imaginé que él pensara que esto era algo serio, por eso me impresioné cuando cacheteó a Chris Rock y dijo que yo era su esposa, que pena con Chris que me dejó de hablar después y eso que teniamos meses cuadrando, Total que ese peor es nada me sigue llamando esposa y tal pero ni siquiera vivimos en la misma casa, lo único que compartimos es su sueldo pero es lo mínimo que puede ofrecer por hacerme pasar tanta pena” concluyó Pinkett antes de tatuarle la cara de Tupac a Will Smith en el pecho.