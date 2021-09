Falta de profesores hace que chichero del colegio dicte Física, Química y Religión

Este jueves inició el período escolar 2021-2022 en todo el país con clases en modo presencial. Las caras de alegría que se pudieron percibir en los padres —al poder liberarse de sus hijos después de 2 años encerrados viendo Peppa Pig— no fue la misma que vimos en los profesores que decidieron no asistir a clases porque no fueron escuchadas sus peticiones de salario digno y vacunación masiva. Esto obligó a Juan Carlos Domínguez, chichero del colegio Unidad Educativa Privada “Los Manguitos Pintones” a asumir las clases de Física, Química y Religión de este plantel.

Enviamos al colegio “Los Manguitos Pintones” a nuestro pasante subpagado, quien logró conversar con el chichero devenido en profesor mientras le pedía que le fiara una chicha para pagársela la próxima quincena: “Bueno hermano, yo te voy a decir algo, yo lo que sé es de chicha; pero la chicha como todo tiene su química, su fórmula para que quede en su punto, así espesita. Por eso me ofrecí a dar clases de química. Lo de física también vino solito, ¿tú no has escuchado el dicho ‘todo cae por su propio peso’, bueno, todo el mundo cree que esa frase es de Bad Bunny pero no, esa frase es de Galileo Galilei, rey de la física. Por eso me ofrecí, me sé algunas cositas de ese tema, porque como uno nació así todo feíto tiene que tener su labia, ¿si me entiendes? Los chamos necesitan aprender, y el director me dejó vender chicha en pleno salón, yo solo veo ganancias. Ah, y la religión, yo siempre leo mi Biblia antes de salir de la casa, me sé como 3 versículos, pero a Dios se lleva en el corazón y con eso se predica. Y total igual los chamos estudien o no van a terminar haciendo su comunión igualito”, finalizó Domínguez, mientras ofrecía a sus alumnos una promoción de 1 chicha por el precio de 3 para ver si habían estudiado las lecciones de Matemática.