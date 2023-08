Peluche devastado al descubrir que perro tiene otra familia con el cojín

Osito Ramírez, un peluche de oso regalado por un ex novio quedó devastado al ver que Toby, un poodle 0% raza pura, rompió la confianza de su relación de Perro – Peluche al montarle cachos con un cojín del sofá de la sala con el que mantiene relaciones sexuales y además tiene otra familia.

“Me siento sucio, asqueroso, usado como si fuera un muñeco de Super Bigote cualquiera, ese maldito perro prometió estar conmigo para siempre y criar a todos nuestros peluchitos adoptados. De hecho, hasta le perdoné una que otra infidelidad con alguna pierna que le encontré por ahí, porque igual eran las piernas de la visita y sabía que no se volverían a ver. ¿Pero una familia entera? Dios mío, me siento demasiado estúpido e incredulo. Seguro cuando salía a ‘hacer sus necesidades’ también se montaba cuanta bolsa de basura viera en la calle. ¡No quiero volver a ver a ese perro sucio más nunca!”, aseguró Ramírez.

Por su parte, el canino comentó: “¿Qué vaina es? ¿Acaso ya uno no tiene derecho a echarle pipí a todo lo que se mueva? El perro es perro por naturaleza papá, a mi no me vengan con cuentos. Cuando le mordía el cuello por las noches ahí si no se quedaba ¿verdad? Además, qué culpa tengo yo que la mamá mía sea una irresponsable que no me castró, ando es con esas hormonas alborotadas”, concluyó mientras le montaba la pierna a nuestro pasante