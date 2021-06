El gobierno hizo cumplir su promesa de rebautizar como “autopista Guaicaipuro” a la principal arteria vial de la ciudad de Caracas. Y si eres de los que cree que un cambio de nombre no soluciona nada, te informamos que en esta ocasión esto no es así: el Gobierno decidió utilizar el letrero que decía “autopista Francisco Fajardo” para tapar un hueco que tiene al menos 10 años en el asfalto a la altura de la Plaza Venezuela.

Erika Farías, alcaldesa de Caracas, comentó con buenos augurios lo que este letrero —que ahora funciona como puente— significa para la guaicaipurizada autopista: “¡No crean que usamos este letrero viejo y sucio porque no teníamos para tapar el hueco, nada que ver! ¡Recursos siempre hay! ¿No vieron que apenas la semana pasada instalamos 1 pote de basura en una esquina por allá? Ajá, bueno. Decidimos reciclar ese letrero de la extrema derecha para tapar un pequeño cráter que estaba por ahí cerca del Jardín Botánico. Total, no sabemos donde botarlo tampoco. Ahora ningún carro, moto ni ciclista atravesará la Autopista Fran —digo, perdón, “Gran Cacique Guaicaipuro”— cayendo en esos huecos. ¡Para eso fue lo que quedó el Francisquito ese! Ya ese nombre de colonizador, esclavista y narcisista solo servirá para que a los carros no se les joda el tren delantero. Ah, ya va, eso es algo bueno… ya va, un segundito: ¡quiten el letrero del piso!” ordenó Farías a los trabajadores que por fin podían disfrutar de su hora de almuerzo.