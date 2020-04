Sostén anuncia oficialmente su jubilación durante cuarentena

En tempranas horas de la mañana el sostén favorito de Raquel Michelena (26) anunció que se jubilará al no tener una función realmente útil que cumplir en estos tiempos. También afirmó sentirse feliz con su decisión, pues el descanso era más que necesario tanto para ella como para su dueña, quien la usaba demasiadas veces al mes.

“Creo que es la decisión correcta. Raquel no está saliendo a la calle sino cada 2 o 3 semanas al mercado y ya a estas alturas no le importa cómo se ve al salir. Sale sin sostén, con el pelo sucio; eso sí, al menos lleva el tapabocas. Creo que ya se acostumbró a la vida sin sostén, y la verdad es que estoy contenta por ella, se le ve más libre. Ya nada le importa. Por mi parte, creo que yo necesitaba el descanso. A cada rato Raquel me buscaba, me cambiaba la tiras de un lado a otro, no me lavaba o me lavaba demasiado. Al tener que estar encerrada en la casa se dio cuenta que no necesitaba usarme, y ¿para qué? si aquí en su casa no hay un hombre que pierda la cordura al ver pezones por una camisa, gracias a Dios. Estoy feliz con mi jubilación, estoy más tranquila, echada dentro de la gaveta, limpiecita, y a ella también la noto tranquila. Por más que yo era su favorito a veces podía tener un día tan rudo que sin llegar a la casa, en medio del tráfico de regreso a casa me desabrochaba. La pobre no aguantaba más, y yo tampoco, ya casi se me sale la ballena de un lado”, anunció el sostén tras desearle bien a Raquel y recordarle que al terminar el aislamiento no es necesario usar un sostén si ella no quiere porque el mundo será diferente.