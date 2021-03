Joven le quita la placa a su carro para que no lo paren las alcabalas

En la tarde de hoy, el ciudadano Héctor Velázquez anunció a sus familiares y amigos un plan estratégico con el que espera evitar que las alcabalas de Caracas lo detengan y matraqueen. Luego de ver que los enchufados de la ciudad pasan lisos por todos los puntos de control, decidió imitarlos y quitarle la placa a su carro, un Aveo, para ver si corre con la misma “suerte”.

Hablamos con el joven Velázquez para que nos contara con mayor detalle sobre su plan, al que insiste en llamar “maestro” a pesar de que nosotros personalmente le vemos unas cuantas fallas: “¡Por fin le dí la vuelta al asunto! Si le quito las placas a mi carro —bueno, la placa, realmente solo me queda una; la otra me robaron en la universidad— los pacos asumen que soy enchufado y ni me paran. ¿No te has dado cuenta que nunca has visto una Fortuner siendo orillada? ¿O una 4Runner? ¡Jamás las han parado, marico! Porque la policía le tiene demasiada caga a que el enchufado sea pana del coronel no-sé-qué-verga y lo terminen jodiendo a él, por estar fastidiando a “su amiguito”. Ya sé cómo es la vaina aquí, vale. Hay que estar alerta a los detalles siempre, atento a cómo se manejan las cosas en esta corrupta ciudad donde uno siempre quiere ser más vivo que el otro. Ojo, igual tengo la placa metida en la guantera junto a los papeles vencidos del carro, por si acaso. Pero suave, bro, no creo que me pase nada. Yo confío”, dijo Héctor, quien aseguró que tomó la determinación de implementar su plan luego de ser detenido 502 veces en camino a su casa.