Señor sale con champú en Carnaval para aprovechar por si le lanzan una bomba

Luis Arturo Arteaga no ha recibido agua en su casa desde hace un par de semanas, y no tiene muchas esperanzas de que eso cambie en los próximos días de Carnaval. Sin embargo decidió hacer de tripas corazón; por eso esta tarde salió a caminar por las calles de su urbanización con una botella de champú en la mano, por si corre con la suerte de que alguien le lance una bombita de agua y así poder lavarse el cabello.

Enviamos a nuestro pasante subpagado disfrazado de El Zorro a conversar con Arteaga, para conocer más a fondo su desesperada estrategia de higiene: “Hermano, aquí me ves con mi champucito bajo el brazo porque ya yo no me aguanto esta picazón en el coco, me está volviendo loco. Así que aprovecho estos días de Carnaval, que no lo pueden ver a uno pagando por aquí, para ver si me cambia la fortuna. Mira chamo, no me juzgues, tengo el pelo tan grasoso que parece que hubiesen hecho arroz chino ahí. Ya he pasado por esta calle que es de edificios 5 veces por esta acera de ida y 5 de vuelta por la otra, en alguno de estos 500 balcones debe estar a punto de asomarse algún carajito que me vea y diga ‘ahí está el pendejo pagando’. Sí, el pendejo soy yo, no me importa reconocerlo. ¡Láncenme esas bombas, eso es lo que quiero! Para ver si puedo estrenarme este champú 3 en 1 que compré en diciembre, no sé qué es la tercera cosa pero no está de más, creo yo. Ojalá sea antipicazón”, dijo Arteaga, quien también carga una afeitadora en su bolsillo “por cualquier cosa que dé chance”.