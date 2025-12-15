Tu Gruero estrena nuevo servicio de terapia psicológica para que puedas enfrentarte mentalmente a que tu carro se quede accidentado

La empresa de asistencia vial Tu Gruero estrenó esta semana su nuevo servicio de atención psicológica para conductores, un programa destinado a tratar clientes con traumas por las constantes fallas de sus vehículos y los incesantes gastos de mantener carros viejos.

Cristina Albornoz, la primera persona en estrenar este servicio, contó su experiencia mientras Tu Gruero la remolcaba por quinta vez en el mes: “Chamo, al principio las fallas de mi carrito las sobrellevaba respirando hondo y sacando de los ahorros, pero últimamente son de dos a tres ataques de pánico por semana. Pero eso se acabó, porque hoy me monté en la grúa como de costumbre y se subió conmigo un psicólogo de Tu Gruero, me hizo ver el lado positivo de que al menos la asistencia vial me cubría las grúas, que mi carrito pedía plata pero no son los diez mil dólares mensuales a noventa cuotas de un carro nuevo, y de paso aproveché para hablarle mal de mi ex, sin duda una experiencia 10/10, lo recomiendo con los ojos cerrados, lo que no recomiendo es comprar un Aveo”, concluyó la joven antes de pedirle a Tu Gruero lanzar un plan ultra diamante adamantium platino plus.