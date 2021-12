Enchufado usa obras del Museo de Arte Contemporáneo para tapar la placa de su 4Runner

Por falta de mantenimiento, el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas anunció el cierre definitivo de sus puertas a partir de este 12 de diciembre. Sin embargo, las autoridades calmaron los rumores que hablan sobre una pérdida del patrimonio del museo, al asegurar que las obras de la colección están bien resguardadas en casas de los enchufados, en las paredes de sus locales de hamburguesas y adornando las placas de distintas camionetas 4Runner.

“No se pongan tristes por el cierre del Museo, igual ahí tampoco era que quedaba mucho. Les queremos garantizar que esas obras de arte no se van a perder, nosotros les daremos un uso excelente” aseguró Rodrigo Donatella, director del Ministerio del Poder Popular para el Saqueo de los Bienes Culturales y notable enchufado, conocido por sus locales de 10 pisos destinados a la venta de ganchitos para el pelo. “¿Qué mejor forma de honrar una obra de arte que poniéndola en una 4Runner? Primero, es como si el Museo se fuera de viaje: ahora usted estará en un semáforo o en una cola y zas, podrá ver su Kandinsky o su Monet o no sé cómo coño es que se llama las pinturas esas pasar a 100 kilómetros por hora frente a usted. Además, bien custodiadas, porque irán y vendrán con sus escoltas por todo el país. O si no las ponemos en un bodegón, para que todos puedan tomarse su selfie. ¡Cada bodegón será como un museo, tendremos como 100 museos por cuadra! Antes de criticar, deberían más bien darnos las gracias”, concluyó Donatella, mientras tapaba un rayón que le hizo a su camioneta con un Picasso.