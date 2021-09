Descubren a enchufado por ser el único del edificio que no huele a jabón Harmony de lechosa

Este miércoles todas las sospechas de los vecinos del edificio “El Chivo IV”, ubicada en el estado Aragua, fueron esclarecidas cuando el presidente del condominio, Carlos García, descubrió que el inquilino del 8-B además de ser una persona desconsiderada por escuchar Mariposa Traicionera de Maná a todo volumen, también es un enchufado. Fuentes extraoficiales aseguran que el enchufado sospechoso fue detectado por ser el único en el edificio que no huele a jabón Harmony de lechosa.

“Por prevención del Covid-19, aquí tenemos una técnica de olernos cada vez que ingresamos y cada vez que salimos del edificio, pude notar la desesperación del vecino cuando le tocaba su chequeo de axilas, el jabón Harmony de lechosa es difícil que pase desapercibido”, aseguraba el presidente del condominio sobre su vecino tildado de enchufado. García, quién además es encargado de mantener en funcionamiento los chismes del edificio también destacó: “No sé cómo no lo vi venir, la semana pasada entró al edificio con un agua Minalba, ¿quién compra eso en estos días?, ¡EXACTO! Solo gente que tiene vínculos con el gobierno, también lo vi sonreír 3 veces, ¿quién sonríe en un país como este? Hay gente que cree que me estoy volviendo loco, yo lo que no permito es que me hagan pasar por estúpido, desde ya vamos a hacer cartas para desalojar ese apartamento y dárselo a alguien que por lo menos huela a jabón azul. Ese vecino estaba hediondo a jabón Dove de avena con extractos de lavanda, qué te puedo decir, tengo un olfato muy avanzado”, finalizó García, mientras se indignaba una vez más porque el vecino del 8-B también usa Axe de chocolate.