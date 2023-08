Neymar se retira del fútbol tras descubrir que en Arabia Saudita está prohibido el alcohol

El legendario ex-jugador del Fútbol Club Barcelona y del Club Nocturno París Saint Germain, Neymar da Silva Dos Santos Junior, anunció su retiro del fútbol profesional esta mañana. La impactante noticia por parte del crack brasileño viene pocas horas después de su traspaso al equipo Al-Hilal de la Liga Saudí, donde el astro brasilero descubrió que el alcohol es una sustancia prohibida en el país árabe.

Directamente desde un burdel en las calles de São Paulo, Neymar Jr. se dirigió a los medios de comunicación para explicar su decisión: “Yo no sabía que esa gente por allá era tan estricta. Yo acepté la oferta porque me ofrecieron como cien veces el PIB de Venezuela pero si van a andar de mojigatos prefiero no jugar más nunca. Honestamente, si no es porque nací en Brasil hubiese sido pelotero más bien, a esa gente ahí sí nadie los anda criticando por andar bebiendo cerveza y tener una lipa. Ah pero entonces yo tengo lipa y me critican, como si es que alguien de verdad viera la Ligue 1, o peor aún la liga esa árabe. De todos modos tal vez no me retire de manera permanente, tengo algunos contactos con clubes de la Liga Futve y esa gente sí no le para a nada, no me ofrecen pago ni nada pero puedo meter cuantas prepagos quiera al vestuario”, concluyó el jugador brasileño al momento de tragarse el chimó.