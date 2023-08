"Familia solo hay una", dice papá que en el fondo sabe que tiene 3

Esta mañana el señor Ernesto Linares, un típico padre venezolano de 59 años que defiende la familia tradicional, los valores del catolicismo y que “el hombre monta cacho por naturaleza”, expresó que durante el almuerzo familiar que “familia sólo hay una”. Sin embargo, a pesar del emotivo mensaje, en el fondo sabe muy bien que en realidad tiene otras tres familias, de las cuales muy honradamente se hace responsable con su sueldo de enchufado.

“Yo siempre he considerado que la familia es lo más importante que hay en esta vida, pero también hacer el amor rico con la primera mujer que me encuentre por ahí, así que simplemente junté ambas cosas”, explicó Lináres a nuestro equipo de redacción. “Por allá en la cuarta uno con un trabajo normal mantenía a todas las familias que quisiera pero ahora ya no da para tanto, por eso tuve que enchufarme para medio mantener a las tres que tengo sin que ninguna sospechara nada. Entonces ahora que lo descubrieron resulta que soy un mal padre sólo porque me gusta mojar el machete, ¡esta gente si es arrecha! Yo siempre les di plata, ¿qué más quieren? ¿que esté presente en sus vidas? Uno es un hombre ocupado, no puedo andar pendiente de tantos carajitos tampoco”, concluyó Linares, quien pasa la mayor parte de su tiempo con una cuarta mujer.