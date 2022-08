¿5 Estrellas más propina? Este taxista no preguntó por la situación de Venezuela a joven en el extranjero

“¿Por qué no sacan a Maduro?”, “¿es verdad que en Venezuela la gente hace colas para comprar un pollo?”, “¿por qué se alegran tanto cuando un artista internacional dice ‘coño de la madre’?”, son algunas de las preguntas que algunos taxistas extranjeros acostumbran a hacer a cualquier persona que hable con acento venezolano, sin embargo, esta no fue la historia de Marcel Flores, un taxista peruano que se limitó a hablar en toda la carrera y se ganó su valoración de 5 estrellas y una propina por no preguntar sobre absolutamente nada sobre Venezuela.

Gracias a sus contactos con los demás pasantes subpagados del mundo, nuestro pasante consiguió acceso a todas las reseñas de Uber donde el pasajero venezolano comentó lo siguiente: “Simplemente, el mejor taxista del mundo. El señor Marcel fue muy amable, no habló mucho y tampoco quiso preguntar si Venezuela ya estaba mejor. Solo se dedicó a manejar para llevarme a mi destino, le dije que estaba apurado y se tragó par de semáforos que si yo fuese extranjero sería un problema, pero en mi país la gente tramita su licencia mediante un gestor así que no hay ningún problema. Lo mejor es que no tuve que fingir ningún acento para no meterme en cualquier conversación ladilla, le doy sus cinco estrellas y además le dejé una propina que tampoco fue mucha pero algo es algo”.