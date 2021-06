DT de la Vinotinto pregunta qué van a hacer con los refrescos que dejó Cristiano Ronaldo

Luego de haber visto la rueda de prensa de Cristiano Ronaldo siete veces por estar en shock, el director técnico de la selección venezolana, Jose Peseiro, decidió esta tarde no callar más y hacer la pregunta que según él, todos tenían en la mente: ¿Qué van a hacer con las botellas de refresco que dejó “El Bicho”?

El DT de la Vinotinto expresó que al igual que un policía de carretera, a él no le habían ofrecido “ni un fresco” durante su estadía en las eliminatorias de la Copa América: “Me parecem que la UEFA foi muito egoísta. E Cristiano também. O que pasa a El Bicho? Eu mandé mensagens de texto, Facebook y correios de Yahoo para saber que vão fazer com aquelas garrafas de refrigerante. 2 Coca-Colas enteritas! Você sabe que eu adoro Coca-Cola! Não puedo quedar com a duda. Ademais, las coisas estão difíceis na Venezuela, posso me explicar? Não teno ni para un agüita, como vou tener para uma Coca-Cola? Pergunto o que vão fazer com os que o Cristiano dejó porque ‘tocar na porta não é entrar’. Não me caeríam malo para nada, sería como um presente, si sale da bondade do seu coração de la UEFA”, comentó Peseiro, quien no logra entender el concepto de “lambucio”.