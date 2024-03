Le piden a Daft Punk que se vuelva a poner los cascos

Hoy, el dúo musical Daft Punk, considerado uno de los más importantes e influyentes en la historia del entretenimiento después de Servando y Florentino, sorprendió a sus seguidores al publicar una foto en sus redes sociales sin sus icónicos cascos. La imagen dejó a los fans perplejos, impactados e incluso disgustados. La reacción fue tan negativa que los seguidores del «dúo de la historia» les pidieron que, por favor, se los vuelvan a poner, para no afectar la imagen que tenían de sus ídolos.

Pantalones entubados, barba pintada y una bufanda de Shein son algunos de los elementos que dañaron irreparablemente los ojos y salud mental de algunos de los fanáticos del dúo, como José Heras, quien se autodenominaba “Dafponático” hasta hace apenas unas horas: “¿Cómo hago yo para volver a escuchar temazos como Get Lucky, Around The World y You’re In My Head? Después de descubrir que uno de mis ídolos parece un dominicano sacado de GTA y el otro tiene el pelo lleno de gelatina, es imposible, hermano. Esto se siente peor que cada vez que Kanye abre la boca, o respira, o existe. Los fanáticos no queremos música nueva ni un tour, lo que queremos es que, por favor, se vuelvan a poner los cascos y dejen de atormentarnos con sus outfits de criptobobos. Díganme quién es el estilista que yo le tengo aquí un regalito, les juro que no le voy a hacer daño, sólo díganme quién es, por favor”.