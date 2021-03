Malandros preguntan dónde queda el cerco sanitario para robarse el alambre

Luego de hacerse público el decreto de Nicolás Maduro, mediante el cual se implementa un cerco sanitario en Caracas y varios estados del país, los malandros de la capital empezaron hoy a interrogar a todos los ciudadanos que se les atravesaban —y a quienes luego atracaban— con el propósito de descubrir la ubicación del tal cerco para robarse los alambres.

Ismael Guerra, miembro de la pandilla Alikakakate, le contó sobre su búsqueda a nuestro pasante subpagado, a mano armada, por supuesto: “Bicho, yo lo que necesito es que nos hablen claro. ¿Dónde coño ‘e madre queda el maldito cerco sanitario? Yo no estoy jugando carrito, necesitamos encontrar el cerco para quitarle el alambre. Ese es todo nuestro negocio. Y la gente con un secretismo, una vaina. ¿Y qué es, pues? ¿Por qué no nos quieren decir? Yo sé que hay más de un cerco, Maduro dijo que había puesto varios en Caracas. Los hermanazos y yo hemos recorrido cada esquina, cada frontera, cada puente de guerra de esta ciudad y nada. ¿Tú sabes algo de esto, chigüirito? ¡Suelta el yoyo pues, mira que si me mientes te hago pisillo!”, amenazó Ismael a nuestro pasante, quien volvió a introducir una carta de renuncia esta tarde, la cual por supuesto quemamos.