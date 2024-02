Falta de agua obliga vecinos de El Cafetal a seguir con cruz de ceniza en la frente

La sobrepoblación de ceibos y los constantes enfrentamientos por grupos de condominios no son los únicos problemas de los habitantes de El Cafetal, Caracas, ya que el inexistente servicio de agua en la zona ha desatado una oleada de señoras con la ceniza del miércoles de ceniza el día jueves, e incluso se rumora que algunas las llevan desde el año pasado.

“Ay papito, ¿qué le puedo decir? La última vez que me bañé con agua del chorro Hany Kauam aún no se había fotografiado desnudo cubierto en pasta boloñesa”, explicó María Alejandra López, quien vive en este hidrofóbico sector desde 1967. “Esta cruz de ceniza en mi frente es de este año, por suerte yo sí puedo bañarme el domingo porque una vez a la semana visito a mi hija que tiene un tanque en su casa que llenan con cisterna. Pero tengo amigas que la tienen desde el 2016, una incluso se murió y la enterraron con la cruz ahí todavía. Según me cuentan algunas, les llegó una cadena de WhatsApp explicando que bañarse no es tan importante porque el cuerpo se limpia solo, y además los aceites naturales de la piel te mantienen joven y con un fresco olor a papa frita, con la piel así como las Kardashian, entonces optaron por no bañarse para mantenerse mugrocitas bellas y enamorar al catire Trump cuando venga a salvarnos de estos desgraciados comunistas”, concluyó López antes de rezar su rosario cincuenta del día.