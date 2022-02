Fuertes tensiones en Ucrania: Putin moviliza sus tropas a la bajadita

El Primer Ministro de Rusia y Gobernador de la isla de Margarita, Vladimir Putin, compartió sus próximos movimientos militares en una rueda de prensa llena de reporteros amordazados y francotiradores activos. Putin aprovechó el mitin para dar a conocer que las tropas del ejército ruso ya se encuentran estratégicamente posicionadas en la bajadita, esperando agarrar a cualquier soldado ucraniano sin contemplación alguna.

Enviamos al Kremlin a nuestro pasante subpagado, quién habría estudiado 24 horas de ruso en Duolingo y este pudo traducir las declaraciones del gobernante de Rusia: “¿Qué es la bajadita? Pues el lugar donde agarramos a la Alemania Nazi, Apollo Creed y al chef que me sirvió una carne término medio cuando él sabía que a mí me gusta matar mi comida completamente. Esa es la bajadita y ahí vamos a agarrar a Ucrania y a todos los que se alíen con ellos, solo esperen a que toque el recreo y afuera los vamos a agarrar. Y no, no lo hago porque sea una persona violenta o Rusia una nación autoritaria, lo hacemos porque queremos instalar el jacuzzi más grande del mundo y para lograrlo necesitamos el territorio ucraniano en nuestro mapa” Finalizó Putin antes de ordenar a un agente de la KGB para que escoltara al pasante subpagado a su cámara de tortura.