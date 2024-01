Jerry Di impresiona a chama con pote de suavizante y 2 kilos de ajoporro

El cantante venezolano, compositor y enemigo de las franelas, Jerry Di, estalló las redes con el poder del cringe luego de publicar un video invitando a salir públicamente a la influencer Valeria Carruyo ofreciéndole suavizante y 2 kilos de ajoporro. Tras ver la historia, Carruyo inmediatamente huyó del país ya que esa publicación era lo único que le faltaba para completar un caso de asilo.

Mientras se mordía los labios tan fuerte que incluso salía un poquito de sangre, Jerry decía: “Buenos días para nadie, solamente para Valeria Carruyo o cualquier chama que se parezca por si ella no me para bolas. Me enteré por un pajarito (un primo CICPC), que a Valeria le gusta oler rico, y da la casualidad de que yo tengo 5 litros de suavizante. Les voy a hablar super claro, yo la quiero conocer porque siento que ella y yo nos podríamos llevar súper bien. Así que necesito que le manden esta historia y le digan ‘Valeria Carruyo, Jerry sabe donde vives, te tiene vigilada, hasta te compró 2 kilos de ajoporro para hacerte una ensalada, por favor retira la orden de alejamiento’, yo estoy seguro de que eso la va a dejar locamente enamorada” aseguró el cantante antes de obligar a una empanadera a trabajar a las 5 pm un domingo para impresionar a su amor platónico.