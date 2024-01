Falta de maestros obliga a escuela a conmemorar el Día del Chichero

La crisis de maestros, derivada de los inexistentes sueldos que oscilan entre 3 bolívares, media yuca, e incluso 7 lepes, ha obligado a las escuelas del país a buscar alternativas para reemplazarlos. Este fue el caso de la Unidad Educativa Salto Ángel del Valle de la Virgen del Valle, que decidió conmemorar el Día del Maestro felicitando al señor Emiliano Rodríguez, quien desempeña la función de chichero frente a la unidad educativa.

Aprovechando que nuestro pasante subpagado, que también ejerce como maestro de lengua en la misma escuela que el señor Rodríguez, logró obtener sus declaraciones: «Bueno, estoy muy agradecido por esta conmemoración. La señora Maira de coordinación me expresó su agradecimiento y me regaló una conserva de guayaba y todo. Aunque no me gradué, siempre supe que la chicha me podría llevar muy lejos. Este reconocimiento también lo comparto con mis colegas maestros, como el señor Chucho de vigilancia, que recomienda unas novelas buenísimas, y la señora Maritza de limpieza, que siempre mantiene el plantel impecable. Y, por supuesto, al señor Chat GPT, que realiza todo el trabajo por nosotros. Tal vez no tenga muchos conocimientos, pero estos niños van a graduarse sabiendo cómo preparar una buena chicha y manejar su propio negocio», finalizó Rodríguez, mientras nuestro pasante subpagado le compraba una chicha fiada, ya que el sueldo de maestro se lo gastó simplemente respirando.