Domingüire No. 350: Clara Vegas

Clara Vegas ya no es solo la Miss Venezuela; ahora también es la reina de Domingüire, la revista que hizo que los kioskeros comenzaran a trabajar los domingos. La flamante miss llega a nuestra portada para desbordarla de encanto, de maquillajes que nuestro pasante jamás podrá pagar y de un spanglish so prominent que sería incapaz de comunicarse en un popular neighborhood. Pero Dominguire no es solo tirar puntas a una miss a ver si nos manda un DM; también te traemos consejos para un photo session de fotos en la golden shower y los mejores outfits old money con olor a viejo muerto. ¡Coño, se nos pegó el Spanglish también!

¡Corre ya en tacones a buscar Domingüire en tu outlet más cercano!