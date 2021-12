Fuerzas Especiales neutralizan a peligroso criminal que pretendía entrar al banco en bermudas

Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) detuvieron este martes a un peligroso criminal en Caracas que pretendía ingresar al Banco de Venezuela en bermudas. El funcionario Carlos Torrealba aseguró que lograron atrapar al delincuente antes de que perpetrara lo que fuera que iba a hacer, gracias a la desconfianza que su indumentaria despertó en un vigilante de la agencia bancaria.

“A las 930 horas de la mañana de hoy, en el lugar de los acontecimientos, el sujeto en cuestión, cuya identidad permanece en secreto por formar parte de la investigación, pretendió ingresar al establecimiento de tipo bancario ubicado en la ciudad de Caracas, cuando un vigilante le dio la voz de alto ya que su indumentaria violaba los preceptos constitucionales del libre tránsito y la moral y las buenas costumbres y otras no tan buenas que aún rigen en nuestro estado de Derecho” aseguró Torrealba mientras daba parte de los hechos. “El ciudadano arriba mencionado alega ser inocente y que se dirigía al local de tipo agencia a efectuar una transacción depositaria de un cheque, pero la presunción de la inocencia hizo que el vigilante diera noticia a una comisión de los hechos que se presentó de insofasto. Es de destacar que el septo sentido (sic) del vigilante y los funcionarios respectivos eliminaron una amenaza terrible para el correcto funcionamiento de nuestra sociedad. A todos los delincuentes le queremos advertir que se pongan los pantalones largos si pretenden dedicarse a sus terribles acciones, porque robar acá en bermudas, no, no lo vamos a permitir”, finalizó Torrealba mientras se reía porque con bermudas era más fácil sacarle la cartera al detenido.