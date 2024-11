La Federación Venezolana de Fútbol y Caimaneras Callejeras (FVF) solicitó la ayuda de todos los jugadores de la selección, vaciando cientos de tobos de agua sobre el campo de juego en Maturín, antes del partido contra Brasil por las eliminatorias al Mundial 2026. Aunque la estrategia dejó a la ciudad entera sin agua, la federación espera que el estado inundado del césped sirva de ventaja para la Vinotinto.

La mente maestra detrás de esta decisión táctica fríamente calculada —literalmente, porque no había agua caliente para bañarse en el hotel—, el Bocha Batista, ofreció más detalles a los medios deportivos del país: “Como bien dijo el arquitecto de sueños y del fútbol moderno, Johan Cruyff, hace más de 30 años: ‘Le bajo al pozo como Poseidón, y le abro las piernas en el balcón’, así que eso es lo que haremos para ganar en el campo. Ya están todos los jugadores cargados con tobos, botellones y, en el caso de Soteldo, taparas, para tener el césped bien inundado. Sabemos que a los maturinenses no les importa quedarse 7 semanas sin agua con tal de que la selección logre, aunque sea, un puntito. Yo sé que Brasil viene acá muy confiado, pero con todo el respeto para el perdedor del Balón de Oro, si Vinícius no puede hacer el sombrerito en los mejores campos de Europa, mucho menos podrá lograrlo en esta piscina olímpica que le tenemos preparada”, afirmó Batista, mientras mostraba los nuevos flotis Adidas con los que jugará la selección.