Ministerio de Educación reemplaza profesores con tutoriales en YouTube

El ministro de Educación de Venezuela y única persona que se depila la cabeza con cera, Hector Rodríguez, reconoció que ha habido dificultades cubriendo vacantes en el área de educación porque los maestros prefieren dedicarse a trabajos donde sí paguen. Es por eso que este martes firmó una resolución reemplazando a todos los profesores del país con tutoriales de YouTube.

Así lo reconoció en su más reciente rueda de prensa Rodriguez, quien aprendió a no meterse la camisa dentro de los boxers gracias a videos en TikTok: “Tomamos esta revolucionaria decisión de reemplazar los profesores con videos publicados en la plataforma de videos conocida como Youtube porque es cierto que ha sido difícil conseguir maestros que quieran seguir dando clases, ahora la mayoría prefieren dedicarse a ser chicheros o buhoneros a cambio de ese cochino dinero que les infecta la mente a las personas con pensamientos fascistas y capitalistas. Pero no importa, porque ya estamos en pleno 2024 y los jóvenes aprenden todo es viendo videos a través de las redes sociales, entonces tomamos el paso de modernizar la educación instalando una canaimita con un videobeam en cada escuela y dejar que los estudiantes decidan con qué se quieren educar, sea viendo videos de JulioProfe, VTV o ElXokas”, confirmó Rodríguez, quien no ofreció detalles de dónde saldría el internet, los pupitres o el techo para las escuelas en todo el país que están en total abandono.