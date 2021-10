Para conectar con su audiencia más conservadora, DC Comics lanza personaje que le pega a su esposa

Luego de que la editorial de cómics, DC, revelara este fin de semana que la orientación sexual del hijo de Superman es bisexual, muchos padres conservadores criticaron a la organización porque no es posible que sus hijos puedan ver algo que “no es mono ni ardilla”. Por esto, para conectar con su audiencia más conservadora, DC creó un personaje llamado “El Pelotero” que tiene problemas de ira, alcohol y además le pega a su esposa.

“Este personaje siempre lleva una cerveza en la mano, piropea a las chicas menores de edad en la calle, golpea las paredes como si fuese un deporte y además no paga manutención de sus hijos, ¡Una eminencia!”, fueron algunas de las palabras de Jim Lee, presidente de DC comics, que también agregó: “Sé que nuestros televidentes conservadores se van a sentir muy identificados con este personaje, por eso estamos muy felices de lanzarlo, espero que estén todos a gusto, sobre todo en Latinoamérica que se pusieron tan eufóricos por conocer la orientación sexual de uno de los personajes y si quieren molestarse más, Two Face es no binario, respeten sus pronombres”, finalizó Lee mientras se echaba aire viendo como la gente se preocupa por la sexualidad de personajes ficticios.