Abren casa del horror en hospital que sigue funcionando

Para aprovechar el mes de Halloween y generar algunas ganancias extras para la compra de medicamentos y otros implementos necesarios para su funcionamiento, el hospital “El Llanito” ubicado en Maracay, estado Aragua, utilizó una de sus salas de parto para abrir una casa de terror. ¿Lo mejor de todo? ¡La experiencia es 100% real!

Para profundizar sobre esta investigación, enviamos a nuestro pasante subpagado hasta el hospital devenido en casa de terror; a pesar de no haber podido soportar más de 5 minutos —lo siento, pasante, no somos escaparate de nadie— accedió a comentarnos cómo se sintió dentro del lugar: “Desde que llegué a El Chiguire Bipolar, ustedes me han mandado a muchos sitios horribles, pero esto de hoy no, pana, por favor, más nunca me pidan algo así. De pana. Nunca había ido a un sitio tan horrible. No hay camillas, no hay agua, no hay luz, no hay medicinas, lo que sí hay —y a montones— son mujeres dando luz en el suelo y enfermeras escuchando Pepas de Farruko, mientras iluminan los partos con la linternita del celular. No hizo falta ni siquiera una decoración de Halloween avanzada para que esto asustara tanto, no creo que pueda superar este trauma. ¡Y por si fuera poco, uno de los niños que nació le pusieron ‘Yolber Ibai’! De verdad que no puedo más, renuncio”, finalizó nuestro pasante.

Postdata: luego de llevarlo a comer una cajita feliz, de la cual pagó de su bolsillo la mitad, el pasante subpagado accedió a volver con nosotros.